Ciudad de México realiza ensayo con drones rumbo al Mundial FIFA 2026
Ciudad de México fue escenario de pruebas tecnológicas con drones como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Filtran imágenes de la prueba de drones en la CDMX rumbo al Mundial 2026
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Actualizado:
06 jun 2026 - 12:45
La Ciudad de México continúa afinando detalles para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 y esta semana realizó un ensayo con drones en el estadio de la capital mexicana.
Las pruebas forman parte de los preparativos tecnológicos y logísticos que se implementarán durante el torneo, donde México será una de las sedes junto a Estados Unidos y Canadá.
Las imágenes del ensayo muestran drones sobrevolando el recinto deportivo y ejecutando maniobras coordinadas como parte de posibles espectáculos visuales, monitoreo y operaciones de seguridad previstas para el evento mundialista.
Además de los trabajos en el estadio, las autoridades mexicanas también aceleran adecuaciones en estaciones de metro, zonas turísticas, aeropuertos y espacios públicos como el Zócalo, donde se instalará el FIFA Fan Fest con pantallas gigantes, actividades culturales y capacidad para miles de aficionados.
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