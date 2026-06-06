La Tri llevará sombreros de paja toquilla al Mundial 2026 como símbolo del Ecuador

La Selección de fútbol de Ecuador representará al país no solo en las canchas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también a través de uno de sus símbolos culturales más reconocidos: el sombrero de paja toquilla.

Como parte de una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Municipio de Montecristi, cada uno de los 26 jugadores convocados por el director técnico Sebastián Beccacece recibirá un sombrero tejido a mano por artesanos manabitas.

Las piezas fueron elaboradas en Montecristi, ciudad reconocida mundialmente por la calidad de sus sombreros de paja toquilla, cuya técnica artesanal fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Además, los sombreros incluirán en su cintillo los logotipos de las instituciones que promueven la preservación de esta tradición ancestral ecuatoriana.

Los organizadores del proyecto consideran que la presencia de los futbolistas ecuatorianos usando estas piezas durante el Mundial permitirá fortalecer la proyección internacional del trabajo artesanal ecuatoriano y convertir al sombrero de paja toquilla en un emblema cultural ligado también al deporte y la identidad nacional.