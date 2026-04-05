Trump afirma que aviador rescatado en Irán está 'gravemente herido'

"Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente", dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba "herido" y "sano y salvo".

"Tendré una rueda de prensa, con los militares, en el Despacho Oval, el lunes, a la 1H00 P. (17H00 GMT)", escribió.