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Internacional

Trump afirma que aviador rescatado en Irán está 'gravemente herido'

Donald Trump, dijo el domingo que aviador rescatado en Irán después de que su avión de combate fuera derribado está "gravemente herido".

El piloto rescatado del caza F-15 está “gravemente herido”

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Autor

Washington, Estados Unidos. AFP

Actualizada:

05 abr 2026 - 08:07

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"Hemos rescatado, desde lo profundo de las montañas de Irán, al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente", dijo Trump en su plataforma Truth Social, después de haber afirmado previamente que el aviador estaba "herido" y "sano y salvo".

"Tendré una rueda de prensa, con los militares, en el Despacho Oval, el lunes, a la 1H00 P. (17H00 GMT)", escribió.

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