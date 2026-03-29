El Parlamento de Israel aprueba un presupuesto anual por primera vez en más de tres años

Israel aprueba el presupuesto de 2026 con fuerte aumento en el gasto de defensa.

El Parlamento de Israel aprobó a primera hora del lunes el presupuesto de 2026, que incluye un importante aumento del gasto militar mientras el país sigue involucrado en guerras en varios frentes.

El presupuesto total previsto para 2026 alcanza aproximadamente 850.000 millones de séquel, o 270.000 millones de dólares.

"Como parte del presupuesto actualizado, y a la luz de la Operación 'León Rugiente', se han añadido más de 30.000 millones de séquel (10.000 millones de dólares) al presupuesto del Ministerio de Defensa, llevándolo a más de 142.000 millones de séquel", indicó el Parlamento en un comunicado.