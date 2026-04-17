Sentencian a tres personas por simular ataques de un oso a sus autos para cobrar el seguro

El disfraz de oso que supuestamente utilizaron los detenidos en California para simular ataques a coches de lujo para cobrar el seguro.

Tres personas fueron condenadas a 6 meses de cárcel y una multa económica, por usar un disfraz de oso y simular ataques contra varios automóviles de alta gama en California, Estados Unidos.

Alfiya Zuckerman, de 39 años; Ruben Tamrazian, de 26; y Vahe Muradkhanyan, de 32 años, recibirán además dos años de libertad condicional.

Zuckerman deberá pagar USD 55.360 por concepto de restitución. A Tamrazian se le ordenó pagar USD 52.268. El monto de restitución para Muradkhanyan aún está pendiente de determinarse.

Los ataques iniciaron en una montaña de California

La investigación se inició después de que una compañía de seguros detectara un reclamo sospechoso en una montaña en el sur de California.

Los sospechosos alegaron que un oso había ingresado en sus vehículos y había causado daños. Para respaldar la declaración presentaron videos.

Tras examinar las evidencias, las autoridades concluyeron que no fue un oso sino "una persona disfrazada” la autora de los ataques de los que fueron objeto los tres autos de alta gama.

El mismo departamento publicó una fotografía de un disfraz de oso de tamaño natural y con afiladas garras, que supuestamente fue el usado por los sentenciados.