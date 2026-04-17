¡EN VIVO! Leones del Norte vs. Aucas por la apertura de la fecha 9 del campeonato LigaPro

12 de abril del 2026 Encuentro entre Aucas VS Emelec por LigaEcuabet en el estadio Gonzalo Pozo. API/HENRY LAPO

Leones del Norte, dirigido por el mundialista Edison Méndez, busca una recuperación en el campeonato nacional. Después de un arranque irregular, el conjunto recién ascendido quiere sumar puntos para salir de la zona de descenso. En cambio, Aucas apunta a sumar puntos para seguir escalando en la tabla.

El equipo oriental dirigido por Norberto Araujo llega con la motivación de la victoria ante Emelec en la última fecha. Aucas ha ganado también de visitante ante Macará