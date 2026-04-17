Detienen a un hombre tras asesinar a sus hijas por "preferencia" por los varones

Un hombre fue arrestado por el presunto asesinato de sus hijas gemelas de cuatro años, al sur de la India, un crimen que la policía vincula con la persistente "preferencia por el hijo varón".

De acuerdo con la información, un informático de 28 años, presuntamente arrojó a las menores a un pozo e intentó simular un accidente.

La Policía informó que, según la tesis inicial, el crimen fue planificado junto al hermano del sospechoso y los abuelos paternos de las niñas, quienes también han sido detenidos bajo la acusación de complicidad en infanticidio.

La madre de las víctimas dijo que el acoso y las amenazas de muerte comenzaron durante su embarazo, cuando el marido la presionó sin éxito para someterse a un aborto.

Violencia sistémica contra las niñas en la India

Este caso reabre el debate sobre la violencia sistémica contra las niñas en la India, donde el infanticidio y el abandono siguen siendo la manifestación más violenta de un desequilibrio demográfico histórico.

En la India, especialmente en las familias más tradicionales, se prefiere el nacimiento de varones y esto se debe, entre otras cosas, a que el hijo es quien perpetúa el linaje, hereda la propiedad y cuida de sus padres en la vejez.

En el caso de las hijas, tras el matrimonio pasan a pertenecer a la familia del marido y además sus progenitores suelen verse obligados a pagar cuantiosas dotes.