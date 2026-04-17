Perú: Votos blancos y nulos superan en número a todos los candidatos presidenciales

Las elecciones de Perú se vieron accidentadas tras retrasos en la entrega de paquetes electorales.

Con el 93,34 % de los votos computados de las elecciones de Perú, los blancos y nulos superan los tres millones, una cifra superior a los votos recibidos por la candidata derechista Keiko Fujimori, quien lidera el conteo.

Entre votos blancos y nulos hay registrados 3.142.121, que equivalen al 16,63 % de los sufragios emitidos, mientras que Fujimori cuenta con 2.685.995 votos, equivalentes al 14,22 % del total.

Los votos blancos alcanzan actualmente los 2.197.516, un 11,63 % del total de votos emitidos, mientras que los votos nulos suman 944.605 sufragios, un 5 % del total de votos computados.

Votos fragmentados por alta cantidad de candidatos

Los 35 candidatos presidenciales que competían en esta elección, hicieron que el voto se fragmente al punto de que la suma de los votos blancos y nulos superen a la votación particular de cada postulante.

La ley electoral de Perú marca que las elecciones solo pueden ser anuladas en caso de que los votos nulos alcancen los dos tercios del total de sufragios emitidos.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el pasado domingo 12 de abril de 2026 para elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031.

La jornada electoral estuvo marcada por los grandes retrasos en la apertura de locales de votación en la capital Lima por falta del material electoral, que no llegó a tiempo por problemas logísticos.

Hasta el momento solo Fujimori tiene asegurada la presencia en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio, cuyo rival se definirá en un margen muy estrecho entre Roberto Sánchez y López Aliaga.