Izquierdista Roberto Sánchez sube al segundo lugar en presidenciales de Perú

El candidato Roberto Sánchez dio una rueda de prensa en Lima (Perú), el martes 14 de abril de 2026.

El candidato de izquierda radical Roberto Sánchez trepó, este miércoles 15 de abril de 2026, al segundo lugar en los conteos parciales de las presidenciales en Perú, que lo colocan como posible rival de la derechista Keiko Fujimori en un balotaje.

Con más de 89% de las actas contabilizadas, Sánchez desplazó del segundo puesto por un margen muy estrecho al ultraconservador Rafael López Aliaga, en un escrutinio cuyos resultados aún pueden variar.

Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú por el partido izquierdista Juntos por el Perú y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ascendió en el escrutinio de las elecciones en Perú.

En primer lugar permanece la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Este cambio de tendencia se debe a que los votos de zonas rurales son uno de los últimos en computarse, y en esas zonas Sánchez es el candidato más votado.

Mientras López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital Lima y las principales ciudades de Perú, que son los que primero se contabilizan, Sánchez cosechó sus votos en el ámbito rural.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos 10 años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52 261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucionara con la ampliación de la votación hasta el lunes.