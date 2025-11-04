Polémica en Miss Universo tras incidente entre candidata de México y director del certamen

El certamen Miss Universo está en el centro de la polémica, luego de que la representante de México, Fátima Bosch, acusó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director nacional de Miss Universo Tailandia, de haberla maltratado.

La modelo mexicana de 25 años, originaria del estado de Tabasco, denunció en un video en TikTok que Nawat Itsaragrisil la llamó 'tonta' y le faltó al respeto frente a sus compañeras por un desacuerdo en la grabación de unos promocionales.

"Lo que acaba de hacer su director no es respetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que eso no es justo porque estoy aquí, hago todo bien, no me meto con nadie, solo trato de ser gentil y hacer lo mejor", declaró Bosch en un video que difundió en la cuenta @ahtisa_universeph de TikTok.

En otro video viral, se escucha a Itsaragrisil intentar calmar a las otras competidoras, quienes se solidarizaron con la mexicana, pero varias de ellas, como las representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Palestina, se paran e intentan abandonar el recinto. "Deténganse. Si alguien quiere continuar el concurso, siéntese", advierte Itsaragrisil.

¿Qué pasa ahora con el certamen? Tras el incidente, la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para "fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes".

La misión buscará "coordinar esfuerzos, garantizar un entorno seguro y profesional para todas las delegadas", prometió el organismo en un comunicado.

El polémico Nawat Itsaragrisil

Nawat Itsaragrisil es considerado un hombre poderoso en los certámenes de belleza y no es la primera vez que su nombre está vinculado a controversias. Por ejemplo, en 2016, la representante de Miss Islandia afirmó que el empresario había dicho que "estaba demasiado gorda y necesitaba bajar de peso" antes de la final de Miss Grand International 2016.

Es presidente de la organización Miss Grand International, un concurso de belleza que se celebra en Tailandia. También es el director nacional de Miss Universo Tailandia. También se desempeña como director ejecutivo de la organización Miss Universo global. Además, Nawat Itsaragrisil es conocido por ser una personalidad de los medios tailandeses.