Nadia Mejía se despide de Ecuador y viaja a Tailandia para el Miss Universo 2025

Nadia Mejía consiguió ser la representante del país en su segunda participación en el Miss Universo Ecuador

Nadia Mejía empezó su viaje para disputar el Miss Universo 2025 en Tailandia. Decenas de fanáticos y medios de comunicación asistieron, este viernes 24 de octubre del 2025, al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para despedir a la representante de Ecuador.

Para esta ocasión, la modelo y cantante de 29 años utilizó un traje blanco con la bandera del país a un costado de la chaqueta acompañado de una capa con manos de color amarillo, azul y rojo.

La Miss Universo Ecuador fue recibida en la terminal aérea con banderas tricolores, confeti, gritos, ovaciones y aplausos. Una multitud coreó su nombre en señal de apoyo.

En el aeropuerto se vivió una auténtica fiesta. Se escuchó el icónico tema 'A mi lindo Ecuador' mientras la representante ecuatoriana mostraba la bandera tricolor y agradecía las muestras de cariño. También se tomó fotografías con sus fanáticos.

"Mi corazón está lleno de amor y voy a demostrar eso en Tailandia, porque yo quiero corona para Ecuador y vamos más fuertes que nunca". Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025

La Miss Universo Ecuador confirmó que usará diseños ecuatorianos en sus actividades y galas del certamen. Además indicó que fueron dos meses muy duros de preparación.

"Me siento más latina que nunca", afirmó ante los medios de comunicación, para ratificar su escencia y buena representación del país ante el mundo.