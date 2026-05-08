Ministerio alerta por posibles estafas en trámites agrícolas

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó este viernes 8 de mayo de 2026 sobre posibles estafas relacionadas con el Registro Nacional Agropecuario y otros programas dirigidos a productores rurales.

Según la entidad, en redes sociales circulan denuncias sobre personas que estarían cobrando dinero utilizando el nombre de autoridades del Gobierno y programas institucionales para ofrecer supuestos certificados, acceso a beneficios o procesos de legalización de tierras.

El Ministerio aclaró que ningún funcionario, intermediario o tercero está autorizado para cobrar por estos trámites. Además, recordó que los procesos relacionados con registro agropecuario y regularización de tierras son gratuitos.

Qué es el Registro Nacional Agropecuario y qué no permite

La cartera de Estado explicó que el Registro Nacional Agropecuario (RNA) es únicamente un proceso técnico para recopilar información productiva del sector rural.

También precisó que el certificado emitido no otorga propiedad ni legaliza terrenos.

Además, indicó que el programa PIDARA está enfocado en el fortalecimiento productivo y entrega asistencia técnica y beneficios para productores.

Sin embargo, no emite documentos de propiedad ni participa en procesos de regularización de predios.

El Ministerio también señaló que la adjudicación de tierras rurales estatales corresponde a un trámite administrativo independiente, con requisitos legales y técnicos específicos que no tienen relación con el RNA ni con PIDARA.

Procesos de tierras rurales son gratuitos

A través del Proyecto Integral de Regulación y Administración de Tierras Rurales (PRATR), el Ministerio desarrolla procesos para regularizar la tenencia de tierras de pequeños y medianos productores en el país.

La institución reiteró que tanto la adjudicación por posesión agraria como la redistribución de tierras rurales son procedimientos gratuitos y que ningún certificado del registro agropecuario puede utilizarse para titular, adjudicar o legalizar propiedades rurales.

Finalmente, el Ministerio advirtió que las personas que utilicen el nombre de autoridades o programas estatales para engañar a ciudadanos serán denunciadas ante las autoridades judiciales correspondientes.