Precio del petróleo se mantiene estable, pendiente de la situación en Oriente Medio

El precio del petróleo se mantiene estable tras la situación de tensa calma en Oriente Medio

Los precios del petróleo se mantuvieron estables este viernes 28 de agosto de 2026, ya que los operadores se mostraron prudentes ante la situación en Oriente Medio, al término de una semana marcada por la expectativa de una mayor recuperación del comercio a través del estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 0,44%, hasta los 89,31 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) que aplica como referencia para Ecuador, para entrega en el mismo mes, solo bajó un 0,16%, hasta los 83,40 dólares por barril.

Los precios descendieron entre 4% y 5% durante la semana, "principalmente tras los informes que indican que Omán e Irán planean negociar una nueva ruta marítima (...) a través del estrecho de Ormuz", señaló Norman Liebke, analista de Commerzbank.

"Sin embargo, más allá de los titulares, los detalles siguen sin estar claros", añadió Tamas Varga, de PVM Energy.

Los operadores esperan conocer más detalles sobre las modalidades de la iniciativa, en particular si incluye la imposición de un peaje, una condición que Washington rechazó previamente.

Según Liebke, la reapertura del estrecho "probablemente llevará tiempo, porque actualmente no hay indicios de que Estados Unidos esté dispuesto a hacer las concesiones necesarias" para lograrlo.

"Retomar la diplomacia no es imposible. Depende de que Estados Unidos comprenda un hecho sencillo: la presión no funciona", escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

El mercado también se enfrenta al problema de los flujos de petróleo que salen del Golfo.

Según Washington, 10 millones de barriles diarios (mb/d) salen de la región a través del estrecho de Ormuz, una cifra que muchos expertos consideran exagerada.

"Las divergencias de opinión sobre la situación actual del mercado petrolero" explican que los precios se mantienen estables, estiman los analistas de CBA, quienes calculan flujos diarios de entre 6,8 y 8,7 mb/d.

Por otra parte, "la guerra en Ucrania también ha recuperado importancia para el mercado", dijo Norman Liebke.

Ese conflicto está afectando particularmente los precios de productos petrolíferos como la gasolina y el diésel.