Justus Kelley hace historia como la primera Miss USA casada y madre

Justus Kelley, representante de Virginia, se convirtió en la nueva Miss USA 2026. Ella hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en obtener esta corona en los 75 años del concurso.

La elección se realizó el 27 de agosto de 2026 en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas, en Miami, Florida, donde Kelley se impuso entre 51 participantes.

A sus 31 años, también se convirtió en la primera mujer en ganar el título de Miss USA durante su tercera década de vida.

Todo esto fue posible luego de que el certamen eliminara las restricciones relacionadas con la edad y el estado civil a partir de 2023.

Kelley lleva nueve años casada con su novio de la universidad. Junto a su esposo, además, es madre de acogida de dos niños en Virginia.

“Tengo 31 años, llevo nueve casada con mi novio de la universidad y somos los orgullosos padres de acogida de dos hermanitos adorables que se han ganado por completo mi corazón”, declaró Kelley.

La representante de Virginia tendrá ahora un nuevo desafío: Competir en el Miss Universo, donde se enfrentará a candidatas de distintos países. Entre ellas estará Dalia Bucaram, quien representará a Ecuador en el certamen internacional.