Colombia abre una puerta al glifosato en la fumigación de narcocultivos

El presidente Abelardo De La Espriella planea imponer una línea dura para enfrentar a las mafias del narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos.

El nuevo gobierno derechista de Colombia derogó una resolución que desde 2015 prohibía la fumigación aérea con el herbicida glifosato por su potencial daño a la salud humana y el ecosistema.

En el poder desde el 7 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella planea imponer una línea dura para enfrentar a las mafias del narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos.

A través de una resolución del 18 de agosto y conocida este viernes, el mandatario aliado de Donald Trump dejó sin efecto la prohibición de la aspersión aérea con glifosato, el herbicida que se empleó contra los cultivos de hoja de coca en Colombia, el país con la mayor producción del mundo.

El documento advierte que la derogatoria "no implica la reanudación automática" de esta práctica desde aeronaves, pero abrió una rendija para que el gobierno regrese a estas fumigaciones siempre que se minimicen sus efectos adversos.

Colombia desistió de este tipo de vuelos en 2015 por decisión del entonces presidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos.

En medio de las negociaciones de paz con la entonces guerrilla de las FARC, el exmandatario atendió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que clasificó el glifosato como "posiblemente" cancerígeno.

La justicia condicionó luego su reanudación al diseño de un plan oficial que tenga en cuenta a las comunidades y evite daños en la salud y el medio ambiente.

Según el documento del Gobierno, la reanudación actual deberá tener en cuenta esas recomendaciones de la Corte Constitucional.

Las fumigaciones son rechazadas por campesinos que derivan su sustento de esta actividad y por ambientalistas, que alegan su impacto sobre los cultivos tradicionales y fuentes de agua.

Con la llegada de De La Espriella al poder, Colombia entró al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, liderada por Trump.