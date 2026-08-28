Marquinhos salva un punto para el PSG en Lille sobre el final con Willian Pacho en cancha 

El defensa brasileño del PSG, Marquinhos (n.º 5, a la izquierda), celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Ligue 1 francesa entre el Lille LOSC y PSG.

El Paris Saint-Germain llegó perdiendo 2-0 al descuento en el campo del Lille y, con dos tantos en el tiempo añadido, pudo salvar un punto (2-2), este viernes en el arranque de la segunda jornada de la Ligue 1 francesa.

Después de dos tantos magníficos, conseguidos por el islandés Hakon Haraldsson (21') y por Dilane Bakwa (84'), el Lille creía tener el triunfo en la mano, pero no contaba con la mentalidad de acero del PSG, que empató gracias al portugués Vitinha (90+1') y un gol salvador del brasileño Marquinhos (90+5') con el partido a punto de terminar.

Con este segundo empate en dos jornadas, el PSG es provisionalmente sexto con 2 puntos, mientras que el Lille se pone por ahora líder, con 4 unidades.

Es el segundo partido seguido en el que el PSG se ve con un 2-0 en contra en el marcador antes de poder empatar 2-2, como le ocurrió en la primera jornada en Rennes, en aquel caso gracias a un doblete de su nuevo atacante español Ferran Torres.

El PSG empezó a mediados de mes su temporada oficial con una alegría, imponiéndose al Aston Villa inglés en la Supercopa de Europa, pero desde entonces el camino se ha torcido mucho.

Antes de estos dos empates ligueros en las dos primeras jornadas, el PSG había sido derrotado por el Lens en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).

El PSG sigue por lo tanto a ritmo ralentizado en su inicio de curso y su siguiente oportunidad para conseguir el primer triunfo en la Ligue 1 será el viernes de la próxima semana, cuando reciba al Mónaco del entrenador brasileño Filipe Luís en el Parque de los Príncipes.

Por su parte, el Lille se mantiene invicto con su nuevo entrenador, el italiano Davide Ancelotti, hijo y ex ayudante del actual seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.