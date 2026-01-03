La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza el ataque de EE.UU. a Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum (de blanco) rechazó el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

El Gobierno de México mostró su oposición al ataque realizado por Estados Unidos en suelo venezolano, en el amanecer del sábado 3 de enero. Mediante un comunicado, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, expresó su condena y rechazó enérgicamente las acciones militares ejecutadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, en la madrugada del sábado 3, fuerzas militares estadounidenses atacaron territorio venezolano y capturaron al presidente de dicho país, Nicolás Maduro.

Ante esto, México decidió condenar con dureza la intervención. De acuerdo con el comunicado, la intervención militar en objetivos en territorio venezolano es una clara violación del artículo 2 de la Carta de la ONU.

"Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", agrega el comunicado.

Nicolás Maduro enfrenta cargos por supuesto narcoterrorismo en una corte de Nueva York. Hasta la mañana del jueves 3 de enero se desconocía su paradero, pero las autoridades estadounidenses confirmaron que será juzgado en dicho país.