El ataque a Venezuela fue autorizado 'hace varios días', pero la planificación fue larga

El presidente Nicolás Maduro fue detenido junto a su esposa en la madrugada del sábado 3 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó hace varios días el ataque armado a Venezuela para la captura de Nicolás Maduro, según reportó la mañana del sábado 3 de enero, la cadena CNN.

La ubicación del Mandatario venezolano fue rastreada por la CIA. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense realizaba acciones encubiertas dentro de Venezuela desde hace varios meses.

Maduro fue arrestado junto a su esposa y será juzgado en Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por narcotráfico desde el 2020. Hasta las primeras horas del sábado 3 de enero, se desconocía su paradero.

Pese a que la luz verde se ordenó hace un par de días, la planificación y la presión hacia Maduro y Venezuela duró más tiempo. Según reporta The New York Times, el Comando Sur de EE.UU. contaba con 15.000 efectivos militares en el Caribe desde diciembre del 2025.

En Fuerte Tiuna, Venezuela, así quedaron los edificios luego del ataque de Estados Unidos. AFP

Según The New York Times, en agosto del 2025, Trump había firmado en secreto una misiva al Pentágono, en donde informaba de las acciones que tomaría contra los carteles de la droga de Latinoamérica, a los cuales consideraban grupos terroristas y enemigos de Estados Unidos.

Hubo 35 ataques a barcos y se produjeron 100 muertes. Todo, antes de realizar el ataque del 3 de enero, en donde fue detenido Nicolás Maduro.