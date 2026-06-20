Gobierno decreta estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas

Paz enfrenta desde hace más de un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras y protestas.

El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas en su contra, en las que indígenas y cocaleros bloquearon las carreteras.

El anuncio fue emitido mediante un mensaje televisivo difundido la madrugada de este sábado 21 de junio de 2026.

Hechos que motivaron la medida

"Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional", afirmó el jefe de Estado, quien, rodeado de su gabinete de ministros, denunció que hay "un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo".

El mandatario centroderechista declaró la emergencia tras un acuerdo para pacificar el país firmado el viernes con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país.

También tras la la decisión de la Federación de Campesinos Túpac Katari y labriegos del Chapare de mantener las protestas para exigir su renuncia.