El club argentino confirmó que Enner Valencia firmó contrato con la institución hasta 2027.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia firmó contrato con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2027, según confirmó el confirmó este club argentino este domingo 9 de agosto de 2027.

Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador, destaco el club en un comunicado de prensa.

Valencia llegó a Argentina la mañana del sábado 9 de agosto de 2026 para realizarse los exámenes de rigor previo a firmar el contrato.

En declaraciones a la prensa, Valencia indicó que antes de aceptar la propuesta del club argentino, tuvo que rechazar algunas ofertas de la Liga MX, MLS y de Arabia Saudita, que era una propuesta económica muy grande.

“Sabemos toda la locura que se vive cuando juega Boca y ahora vamos a tratar de vivirlo desde adentro y que sea con mucha felicidad”, dijo Valencia a la prensa.

A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.