¿Cómo usar la calculadora del Ministerio de Trabajo para saber cuánto recibirá en el décimo?

El Ministerio del Trabajo tiene una herramienta para calcular el valor a recibir en décimos y liquidaciones.

¿Quieres saber cuánto recibirás por tu décimo cuarto o cuánto te correspondería en caso de una liquidación laboral? El Ministerio del Trabajo cuenta con una calculadora en línea que permite realizar estas estimaciones.

La herramienta está disponible en una plataforma web y busca que los trabajadores puedan conocer de forma anticipada los valores correspondientes a sus beneficios laborales.

Además del cálculo de décimos y liquidaciones, se puede conocer el valor que gana por cada hora trabajada. La plataforma también permite obtener certificados de dependencia laboral en el sector público y certificados de impedimentos.

Esta calculadora resulta especialmente útil para quienes esperan el pago del décimo cuarto sueldo en la región Sierra y Amazonía, cuyo plazo de pago llega hasta el 15 de agosto de 2026.

También permite calcular el beneficio cuando el trabajador todavía no ha cumplido un año en su actual empleo, tomando en cuenta el tiempo efectivamente trabajado.

Ejemplo de cómo utilizar la calculadora

Para conocer el valor aproximado que recibirás, por ejemplo en el décimo cuarto sueldo, siga estos pasos:

Ingrese al portal web del Ministerio del Trabajo https://calculadoras.trabajo.gob.ec/valor

Seleccione la opción, por ejemplo, Décimo Cuarto ‘.

Escoja ‘Sierra y Amazonía' o 'Costa y Galápagos'

La plataforma mostrará una tabla con los meses que corresponden al período de cálculo.

Registre las horas trabajadas cada mes . Como referencia, una jornada laboral completa equivale a 240 horas mensuales .

. Como referencia, una jornada laboral completa equivale a . Presione 'Calcular valores' .

. El sistema mostrará el monto estimado que le corresponde recibir.

El valor obtenido por la herramienta toma como referencia el Salario Básico Unificad0 de 2026, que es USD 482.