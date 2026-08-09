Nutricionista es acusado de asesinar a su esposa en Argentina: esto se sabe del caso

Foto de la víctima, María Lucila Pagani, en la Universidad de Córdoba (UNC).

La causa que investigaba la muerte de María Lucila Pagani, de 47 años, investigadora y funcionaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en Argentina, dio un giro drástico en la Justicia del país sudaméricano.

Según informó Clarín, el caso pasó de considerarse un accidente a un presunto homicidio calificado por el vínculo. Del accidente vial al indicio de acelerante.

El hecho ocurrió el pasado 14 de junio sobre la ruta E-53. Su esposo, Gerardo Gasparutti, de 43años, sostuvo inicialmente que el teléfono celular de Pagani había explotado mientras se cargaba, provocando el despiste e incendio del vehículo.

Sin embargo, las pericias forenses desmintieron esa versión. Los peritos descartaron la presencia de restos de un teléfono o cargador destruido.

Lo que hallaron fue rastros de líquido combustible en el habitáculo.

La facultad de Ciencias Sociales de la UNC, donde trabajaba Pagani. Foto: Marcelo Carroll (Clarín)

Detención e impacto en el ámbito académico

Ante los hallazgos, la fiscal del caso, Liliana Copello, ordenó la inmediata detención de Gasparutti.

El acusado se desempeñaba como director de la carrera de Nutrición en la Universidad Siglo 21 y docente en la UNC. Ahora será indagado en los próximos días.

La noticia causó conmoción en Aregtina, y en el ambiente académico, donde Pagani era una figura muy reconocida.

Por su parte, el hijo de 10 años de la pareja quedó de forma temporal al cuidado de una familia amiga mientras la causa avanza bajo reserva.