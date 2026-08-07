Reimberg: 'Se le durmió el diablo a alias ‘Dormido’; se movía en vehículo blindado en Portoviejo

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la captura de alias 'Dormido' en Portoviejo.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre la captura de Luis Francisco B. C., alias 'Dormido', de 37 años, durante un operativo ejecutado en Portoviejo, provincia de Manabí.

Según Reimberg, el aprehendido es considerado un sujeto de interés penal relevante y presunto integrante de la agrupación criminal 'Los Choneros'. Además, registra antecedentes penales por robo, porte ilegal de armas y otros delitos.

Durante la intervención, la autoridad gubernamental detalló que el sospechoso se movilizaba junto a Kiara A., de 24 años, a bordo de un vehículo con blindaje de nivel 5.

¿Quién es alias 'Dormido'?

De acuerdo con el reporte policial de la aprehensión al que tuvo acceso Teleamazonas.com, alias 'Dormido' estaría a cargo de coordinar diversos delitos como robos, sicariatos, secuestros, extorsiones, microtráfico de drogas y asalto a embarcaciones, con principal incidencia en el cantón Puerto López.

Entre las evidencias levantadas por la Policía Nacional en el sitio constan el vehículo blindado, un teléfono celular y dos tarjetas SIM.

El Ministro del Interior concluyó que ambos detenidos y los indicios recabados fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el inicio del proceso legal correspondiente.