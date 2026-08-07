Gianni Infantino llega a Colombia para la posesión presidencial en plena crisis de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó en la madrugada del viernes a la ciudad colombiana de Cali para asistir a la posesión presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella, en plena crisis de la institución mundial del fútbol.

Infantino llegó al aeropuerto, sonriente, y en compañía del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, según fotografías divulgadas por la Federación Colombiana de Fútbol.

La visita ocurre en momentos de alta tensión para la FIFA ante la crisis desatada por el rechazo al proyecto de abrir la institución a la inversión privada, que finalmente fue descartado.

La sombra del boicot europeo y norteamericano

A menos de un año del final de su mandato y de las elecciones de marzo de 2027, a Infantino le llueven fuertes críticas, en especial de la Concacaf y la UEFA. Esta última, con sus 55 miembros europeos, amenazó con boicotear las competencias de la FIFA, incluidos los mundiales, si no se retiraba el controvertido plan.

Cercano a figuras de la derecha internacional, como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, Infantino asistirá en la tarde a la investidura presidencial de De la Espriella.

Agenda paralela: Del fútbol infantil a la política

Antes visitará una unidad deportiva en el marco de un festival de fútbol para niños.

La toma de posesión de De la Espriella se realiza de manera excepcional en Cali, una ciudad del suroeste del país golpeada con frecuencia por ataques de guerrillas.

El presidente electo se apartó de la tradición de hacerlo en Bogotá ante el Congreso, como un mensaje contra las organizaciones criminales en medio de la peor ola de violencia de la última década en Colombia.