Incendio de alarma 3 en una fábrica del Parque California, en Guayaquil

La bodega de una fábrica se incendió la mañana de este viernes 7 de agosto del 2026 en el Parque California.

Una de las fábricas que componen el Parque California 2, en Guayaquil, se incendió la mañana de este viernes 7 de agosto de 2026.

El siniestro ocurre en el kilómetro 12,5 de la vía a Daule. Se conoce que el incendio ocurre en una fábrica de plásticos.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atiende la emergencia con 14 unidades de combate, tres vehículos escalera, tres camiones cisterna, tres ambulancias, un vehículo de rescate y un vehículo para recarga de equipos de respiración autónoma (ERA).

De acuerdo con la empresa municipal Segura EP, en el sitio también hay agentes de tránsito para controlar la movilidad, mientras se atiende la emergencia.

Hasta las 11:00 de este viernes se desconocen las causas por las que se originó el fuego.

(Noticia en desarrollo...)