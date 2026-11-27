El Consejo Nacional Electoral (CNE) reubicó 11 recintos electorales en Guayas, Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro debido a las afectaciones por el invierno, este viernes 27 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este viernes 27 de noviembre de 2026 que 11 recintos electorales en cinco provincias del país fueron reubicados debido a las afectaciones provocadas por la temporada invernal.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido con corte a las 18:30, la decisión busca precautelar la seguridad de los votantes.

Asimismo, garantizar el desarrollo de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027.

Detalle de los recintos reubicados por provincia

Los cambios corresponden a establecimientos ubicados en Guayas, Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro, según el siguiente listado:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso el traslado de 11 recintos electorales en cinco provincias debido a las lluvias, este viernes 27 de noviembre de 2026. CNE

¿Dónde consultar el lugar de votación?

El organismo electoral recordó que los ciudadanos pueden verificar su recinto actualizado a través del portal web oficial (www.cne.gob.ec) o mediante la aplicación móvil CNE App.