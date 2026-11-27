CNE reubica 11 recintos electorales en cinco provincias por afectaciones del invierno
La medida rige con corte a las 18: 30 de este viernes 27 de noviembre de 2026 y abarca centros de votación en Guayas, Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro, de cara a las Elecciones Seccionales 2027.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) reubicó 11 recintos electorales en Guayas, Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro debido a las afectaciones por el invierno, este viernes 27 de noviembre de 2026.
ECU 911
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Actualizada:
27 nov 2026 - 19:08
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este viernes 27 de noviembre de 2026 que 11 recintos electorales en cinco provincias del país fueron reubicados debido a las afectaciones provocadas por la temporada invernal.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido con corte a las 18:30, la decisión busca precautelar la seguridad de los votantes.
Asimismo, garantizar el desarrollo de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027.
Detalle de los recintos reubicados por provincia
Los cambios corresponden a establecimientos ubicados en Guayas, Esmeraldas, Galápagos, Carchi y El Oro, según el siguiente listado:
¿Dónde consultar el lugar de votación?
El organismo electoral recordó que los ciudadanos pueden verificar su recinto actualizado a través del portal web oficial (www.cne.gob.ec) o mediante la aplicación móvil CNE App.
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