Las intensas lluvias y la crecida del río registradas este viernes 27 de noviembre de 2026 provocaron graves inundaciones en el cantón Esmeraldas.

El agua ya ingresó a varias zonas habitadas de la isla Luis Vargas Torres, donde familias enfrentan las consecuencias del desbordamiento y esperan atención ante la emergencia.

Ante la crecida del agua se procedió a la evacuación de viviendas, numerosos moradores salieron cargando sus enseres hacia la vía principal para resguardarlos, mientras otros intentaban regresar momentáneamente a sus casas para continuar sacando sus pertenencias.

Pedido de evacuación cerca del río Teaone

Frente al riesgo por el incremento del caudal, el Cuerpo de Bomberos hizo un llamado urgente dirigido especialmente a las familias que habitan cerca del río Teaone, pidiéndoles que abandonen la zona y se pongan a buen recaudo mientras persisten las precipitaciones en la ciudad.

Además de las zonas habitadas anegadas, los reportes desde el sector dan cuenta de varios negocios afectados en la isla Luis Vargas Torres como consecuencia del desbordamiento y la acumulación de agua.

Monitoreo del COE Nacional y el Inamhi en la provincia

A la emergencia en territorio se suma el seguimiento oficial de las condiciones atmosféricas.

El COE Nacional y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) confirmaron que se registran lluvias de variable intensidad en varios sectores de la provincia de Esmeraldas.

Ambos organismos coincidieron en que se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas horas, por lo que se mantiene el monitoreo permanente de la situación climática en la zona.

CNE Esmeraldas reubica recinto electoral de la zona

La emergencia climática en este punto también incidió en la logística de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de este domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con la información confirmada desde territorio, el recinto electoral ubicado en la isla Luis Vargas Torres ya fue cambiado por la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Esmeraldas, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los votantes durante la jornada de sufragio.