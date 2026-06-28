Protesta obligó a militares a tomar picos y palas para ayudar tras terremotos en Venezuela

Equipos de rescate trabajan en la remoción de escombros de personas afectadas por dos terremotos en Venezuela.

Una protesta de pobladores obligó este domingo 28 de junio de 2026 a un grupo de militares a tomar picos y palas y participar en el levantamiento de escombros de un edificio derrumbado.

Este domingo se cumplen ya cuatro días de los terremotos en Venezuela que han causado casi 1 500 muertos.

"El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos", le grita indignado un hombre a un militar en la zona de Tanaguarena, en el estado La Guaira, la zona cero del desastre, constataron periodistas de AFP.

Terremotos dejaron miles de heridos y desaparecidos

El saldo de muertos por el devastador doble sismo en Venezuela subió a 1 430 personas, informó el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó además de 3 238 heridos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en menos de un minuto dejaron un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.