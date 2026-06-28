Sismos en Venezuela: 'Luego de 72 horas, la norma es que los cuerpos ya estén sin vida'

Una mujer abraza a su gato en una calle en Valencia, Venezuela, tras el terremoto.

Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que dejaron casi 1 500 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La esperanza de encontrar gente con vida disminuía este domingo 28 de junio a más de 90 horas horas de los dos terremotos que sacudieron este país con segundos de diferencia.

Luego de 72 horas "la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería que podamos encontrar a las personas con signos vitales todavía", dijo a la AFP en La Guaira un rescatista salvadoreño que pidió el anonimato.

Habría más de 50 000 desaparecidos

Un niño de 11 años fue rescatado con vida entre los escombros en la noche del sábado.

En la noche del sábado "fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela", expresó la presidenta interina Delcy Rodríguez. El sábado 33 personas fueron recuperadas vivas de los escombros, según la mandataria.

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo el viernes a la AFP que el saldo de muertos puede subir y que hay más de 50 000 desaparecidos.

El balneario La Guaira, a 40km de Caracas y uno de los más afectados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que se sucedieron en pocos segundos, parece una zona de guerra.

Decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.