Hades y Furbo, los canes rescatistas que están dejando todo su esfuerzo en Venezuela
Dos perritos rescatistas acompañaron a Bomberos Quito a contribuir con las labores de búsqueda y rescate en Venezuela.
Hades y Furbo están dejando todo su esfuerzo en Venezuela
Bomberos
Compartir
Actualizado:
28 jun 2026 - 15:26
Hades y Furbo son dos canes rescatistas que acompañaron en su viaje Venezuela, a Bomberos Quito.
El objetivo es contribuir con la búsqueda y el rescate de víctimas tras los terremotos sucedidos la semana pasada en el país caribeño.
"Hades y Furbo al igual que nuestros bomberos están dejando todo su esfuerzo en Venezuela", indicó Bomberos.
Añadió que es preciso reconocer a los dos miembros de cuatro patas.
Los calificó además, como seres extraordinarios que con sus capacidades y su gran corazón permiten seguir buscando vida.
Compartir