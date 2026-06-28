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Internacional

Hades y Furbo, los canes rescatistas que están dejando todo su esfuerzo en Venezuela

Dos perritos rescatistas acompañaron a Bomberos Quito a contribuir con las labores de búsqueda y rescate en Venezuela.

Hades y Furbo están dejando todo su esfuerzo en Venezuela

Bomberos

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

28 jun 2026 - 15:26

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Hades y Furbo son dos canes rescatistas que acompañaron en su viaje Venezuela, a Bomberos Quito.

El objetivo es contribuir con la búsqueda y el rescate de víctimas tras los terremotos sucedidos la semana pasada en el país caribeño. 

"Hades y Furbo al igual que nuestros bomberos están dejando todo su esfuerzo en Venezuela", indicó Bomberos. 

Añadió que es preciso reconocer a los dos miembros de cuatro patas. 

Los calificó además, como seres extraordinarios que con sus capacidades y su gran corazón permiten seguir buscando vida.

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