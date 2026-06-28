Hades y Furbo, los canes rescatistas que están dejando todo su esfuerzo en Venezuela

Hades y Furbo están dejando todo su esfuerzo en Venezuela

Hades y Furbo son dos canes rescatistas que acompañaron en su viaje Venezuela, a Bomberos Quito.

El objetivo es contribuir con la búsqueda y el rescate de víctimas tras los terremotos sucedidos la semana pasada en el país caribeño.

"Hades y Furbo al igual que nuestros bomberos están dejando todo su esfuerzo en Venezuela", indicó Bomberos.

Añadió que es preciso reconocer a los dos miembros de cuatro patas.

Los calificó además, como seres extraordinarios que con sus capacidades y su gran corazón permiten seguir buscando vida.