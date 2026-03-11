Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

El Departamento de Defensa de EE.UU. afirma que campaña contra Irán costó USD 11.300

La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares.

El presidente Donald Trump dijo el 11 de marzo que Estados Unidos debe "terminar el trabajo" en Irán.

AFP

Autor

Washington, Estados Unidos. AFP

Actualizada:

11 mar 2026 - 18:11

Unirse a Whatsapp

Citando fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa a puerta cerrada desarrollada en la cámara baja el martes, el diario señala que la cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Funcionarios de defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5.600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses, una cifra mucho mayor que las estimaciones públicas anteriores.

Noticia en desarrollo...

Te puede interesar