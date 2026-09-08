Pruebas PISA revelan una caída histórica en la educación mundial

Las pruebas PISA 2025 revelaron un fuerte retroceso en lectura y matemáticas en varios países europeos.

El rendimiento de los estudiantes de 15 años cayó a niveles históricos en 2025. Las pruebas PISA muestran los resultados promedio más bajos registrados por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde que comenzó esta evaluación internacional.

Más de 760 000 estudiantes de 91 países y economías participaron en PISA 2025. Actualmente, uno de cada cinco presenta bajo rendimiento al mismo tiempo en matemáticas, lectura y ciencias, frente al 16% registrado en 2022.

Las pruebas PISA 2025 muestran un fuerte retroceso educativo en Europa, donde varios países registraron caídas en lectura, matemáticas y ciencias. OECD Education.

La mayor caída está en lectura

Entre 2015 y 2025, el promedio de la OCDE cayó 28 puntos en lectura y 22 puntos en matemáticas. Como referencia, unos 20 puntos representan aproximadamente un año de aprendizaje.

La OCDE también detectó mayores dificultades para comprender, relacionar y evaluar críticamente la información que leen los estudiantes.

Europa alcanza mínimos históricos

Varios países europeos están entre los que registraron fuertes retrocesos. Alemania obtuvo sus resultados más bajos de la historia de PISA, con 464 puntos en matemáticas, 465 en lectura y 486 en ciencias. Cerca de un tercio de sus estudiantes no alcanza el nivel básico en matemáticas y lectura.

España también registró sus peores resultados históricos. Frente a 2022, perdió 23 puntos en lectura, 16 en matemáticas y ocho en ciencias.

Las pruebas PISA 2025 muestran un retroceso educativo en España, sobre todo en lectura. OECD Education.

En Francia, cerca de uno de cada tres estudiantes presenta dificultades en matemáticas y lectura. Sin embargo, países como Estonia, Reino Unido, Finlandia e Irlanda mantienen resultados superiores al promedio de la OCDE.

Más pantallas y menos lectura

Entre los factores que acompañan esta caída aparecen el aumento del tiempo frente a pantallas y la disminución de la lectura por placer.

Los estudiantes de los países de la OCDE pasan en promedio 3,4 horas diarias utilizando dispositivos digitales para entretenimiento entre semana, sin contar el uso educativo.

Mientras Europa enfrenta fuertes retrocesos, Singapur, Japón y Corea del Sur continúan entre los sistemas educativos con mejores resultados.

PISA 2025 deja así una alerta global: la pérdida de aprendizaje alcanza incluso a algunos de los sistemas educativos más desarrollados del mundo.