¿Por qué 10 provincias de Ecuador son las más golpeadas por el crimen organizado?
Guayas, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Azuay están bajo estado de excepción
Ecuador ha vivido una serie de hecho violentos en los últimos años, que han causado conmoción
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Actualizada:
08 sep 2026 - 12:12
10 provincias son los territorios más afectados por la violencia y el crimen organizado en Ecuador. Se trata de Guayas, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Azuay.
En estas zonas rige un estado de excepción por grave conmoción interna, renovado por 30 días el pasado 14 de agosto de 2026.
La medida también se aplica a los cantones de La Maná, Las Naves y La Troncal, donde las autoridades también identificaron problemáticas relacionadas con la delincuencia organizada.
El estado de excepción fue decretado inicialmente el 16 de junio de 2026 y fue renovado por 30 días más en las 10 provincias el pasado 14 de agosto.
¿Qué factores identificó el Gobierno?
El Gobierno Nacional realizó un análisis e identificó que las organizaciones criminales han desarrollado diversas economías ilícitas, principalmente relacionadas con el narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, minería ilegal y lavado de activos.
Para sus operaciones utilizan vehículos robados, drones, cámaras de vigilancia y empresas fachada.
En cuanto al armamento, las autoridades han identificado el uso de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y explosivos improvisados, principalmente en enfrentamientos entre grupos que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.
¿Qué ocurre en cada provincia?
Guayas
- Su infraestructura portuaria, corredores viales y mercados económicos la convierten en un territorio estratégico para las organizaciones criminales.
- Se han consolidado estructuras criminales con amplias capacidades operativas y financieras.
- En Guayaquil, estructuras locales y transnacionales disputan territorios y puntos vinculados a actividades ilícitas, lo que ha incrementado la violencia.
Manabí
- Hay una presencia histórica de organizaciones dedicadas al narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas y lavado de activos.
- Las disputas territoriales entre estructuras criminales han provocado homicidios, atentados y violencia selectiva.
- Manabí evidencia una tendencia hacia la fragmentación de estructuras y la aparición de células con capacidad de actuar de forma autónoma.
Pichincha
- Hay una expansión del crimen organizado hacia actividades como microtráfico, extorsión, secuestro y robo organizado.
- Su conexión vial entre la Costa, Sierra y frontera norte la convierte en un punto estratégico.
- En Quito, la expansión de estructuras criminales a sectores urbanos periféricos ha generado disputas por el control de puntos de expendio de drogas, lo que ha incrementado la violencia en algunas zonas.
Santa Elena
- Su ubicación costera, actividad turística, infraestructura portuaria y conexión con Guayas la han convertido en un territorio de interés dentro de la dinámica criminal.
- Las organizaciones criminales han identificado a la provincia como un espacio de interés para el narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, tráfico de combustibles y lavado de activos, aprovechando la movilidad permanente de personas y mercancías.
Los Ríos
- Es considerada una de las provincias con mayor incidencia de violencia criminal, debido a disputas entre organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, extorsión, secuestro, robo de vehículos y sicariato.
El Oro
- Una de las provincias más sensibles desde la perspectiva de seguridad nacional debido a su ubicación fronteriza, a la presencia de infraestructura portuaria y corredores comerciales de importancia estratégica.
- Las actividades de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, extorsión y minería ilegal han generado un escenario de riesgo permanente.
Esmeraldas
- La provincia enfrenta una compleja situación por su frontera, acceso al Pacífico y conexión con corredores utilizados por grupos transnacionales.
- El narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, extorsión y secuestro están entre las principales amenazas.
Santo Domingo de los Tsáchilas
- Su ubicación la convierte en un punto de conexión entre Costa, Sierra y Amazonía, una condición que resulta estratégica para las operaciones y movilidad de organizaciones criminales.
Sucumbíos
- Su extensa zona selvática, red hidrográfica y pasos irregulares favorecen el uso del territorio para actividades como narcotráfico, contrabando de combustibles, tráfico de armas y minería ilegal.
Azuay
- El Gobierno identificó la presencia del Grupo Armado Organizado 'Los Lobos', principalmente en sectores de Cuenca y Camilo Ponce Enríquez.
- Este último cantón constituye un punto estratégico debido a su ubicación geográfica y conectividad con las provincias de El Oro y Guayas, condiciones que favorecen la movilidad de actores criminales y el desarrollo de economías ilícitas.
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