¿Por qué 10 provincias de Ecuador son las más golpeadas por el crimen organizado?

Ecuador ha vivido una serie de hecho violentos en los últimos años, que han causado conmoción

10 provincias son los territorios más afectados por la violencia y el crimen organizado en Ecuador. Se trata de Guayas, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Azuay.

En estas zonas rige un estado de excepción por grave conmoción interna, renovado por 30 días el pasado 14 de agosto de 2026.

La medida también se aplica a los cantones de La Maná, Las Naves y La Troncal, donde las autoridades también identificaron problemáticas relacionadas con la delincuencia organizada.

El estado de excepción fue decretado inicialmente el 16 de junio de 2026 y fue renovado por 30 días más en las 10 provincias el pasado 14 de agosto.

¿Qué factores identificó el Gobierno?

El Gobierno Nacional realizó un análisis e identificó que las organizaciones criminales han desarrollado diversas economías ilícitas, principalmente relacionadas con el narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, minería ilegal y lavado de activos.

Para sus operaciones utilizan vehículos robados, drones, cámaras de vigilancia y empresas fachada.

En cuanto al armamento, las autoridades han identificado el uso de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y explosivos improvisados, principalmente en enfrentamientos entre grupos que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

¿Qué ocurre en cada provincia?

Guayas Su infraestructura portuaria, corredores viales y mercados económicos la convierten en un territorio estratégico para las organizaciones criminales.

la convierten en un territorio estratégico para las organizaciones criminales. Se han consolidado estructuras criminales con amplias capacidades operativas y financieras.

En Guayaquil, estructuras locales y transnacionales disputan territorios y puntos vinculados a actividades ilícitas, lo que ha incrementado la violencia.

Manabí Hay una presencia histórica de organizaciones dedicadas al narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas y lavado de activos.

de al narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas y lavado de activos. Las disputas territoriales entre estructuras criminales han provocado homicidios , atentados y violencia selectiva.

, atentados y violencia selectiva. Manabí evidencia una tendencia hacia la fragmentación de estructuras y la aparición de células con capacidad de actuar de forma autónoma.

Pichincha Hay una expansión del crimen organizado hacia actividades como microtráfico, extorsión, secuestro y robo organizado .

. Su conexión vial entre la Costa , Sierra y frontera norte la convierte en un punto estratégico.

entre la , y frontera norte la convierte en un punto estratégico. En Quito, la expansión de estructuras criminales a sectores urbanos periféricos ha generado disputas por el control de puntos de expendio de drogas, lo que ha incrementado la violencia en algunas zonas.

Santa Elena Su ubicación costera, actividad turística, infraestructura portuaria y conexión con Guayas la han convertido en un territorio de interés dentro de la dinámica criminal.

la han convertido en un territorio de interés dentro de la dinámica criminal. Las organizaciones criminales han identificado a la provincia como un espacio de interés para el narcotráfico, tráfico de armas, extorsión, tráfico de combustibles y lavado de activos, aprovechando la movilidad permanente de personas y mercancías.

Los Ríos Es considerada una de las provincias con mayor incidencia de violencia criminal, debido a disputas entre organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, extorsión, secuestro, robo de vehículos y sicariato.

El Oro Una de las provincias más sensibles desde la perspectiva de seguridad nacional debido a su ubicación fronteriza, a la presencia de infraestructura portuaria y corredores comerciales de importancia estratégica.

debido a su ubicación a la presencia de y de importancia estratégica. Las actividades de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, extorsión y minería ilegal han generado un escenario de riesgo permanente.

Esmeraldas La provincia enfrenta una compleja situación por su frontera, acceso al Pacífico y conexión con corredores utilizados por grupos transnacionales .

. El narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, extorsión y secuestro están entre las principales amenazas.

Santo Domingo de los Tsáchilas Su ubicación la convierte en un punto de conexión entre Costa, Sierra y Amazonía, una condición que resulta estratégica para las operaciones y movilidad de organizaciones criminales.

Sucumbíos Su extensa zona selvática, red hidrográfica y pasos irregulares favorecen el uso del territorio para actividades como narcotráfico, contrabando de combustibles, tráfico de armas y minería ilegal.