Nico Williams entregó su medalla de campeón del mundo a su madre

Nico Williams compartió su medalla de campeón del mundo con su madre

La celebración del título de España en el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Tras la ceremonia de premiación, Nico Williams se acercó hasta la grada donde se encontraba su madre, María Arthuer, para entregarle la medalla de campeón del mundo.

La madre del futbolista sonrió emocionada mientras se colocaba la medalla junto a su hijo, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados y en redes sociales.

Durante la final, Williams llegó a marcar un gol frente a Argentina, pero la anotación fue anulada. Pese a ello, fue uno de los jugadores más destacados del compromiso.

España volvió a conquistar el Mundial

La selección española derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada este 19 de julio de julio del 2026 y levantó por segunda vez la Copa del Mundo, 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

El único gol del encuentro fue obra de Ferran Torres, suficiente para que la Roja se proclamara campeona del Mundial 2026.

Cerrara un torneo en el que eliminó a selecciones como Portugal, Bélgica y Francia antes de imponerse al vigente campeón del mundo.