Nueva York despide el Mundial 2026 con homenajes a la selección española

El título de España en el Mundial 2026 también se celebró lejos del estadio. El Rockefeller Center, en Nueva York, publicó un mensaje de felicitación a la selección campeona.

El Rockefeller Center vistió su fachada con la bandera de España y recordó el ambiente que se vivió durante todo el torneo en uno de los espacios oficiales para los aficionados.

Desde el inicio de la Copa del Mundo, este emblemático lugar recibió a miles de personas que siguieron los partidos en pantallas gigantes.

Participaron en actividades organizadas por la FIFA y compartieron la experiencia con aficionados de distintas nacionalidades.

El Rockefeller Center fue uno de los epicentros del Mundial

Durante las semanas del torneo, el Rockefeller Center funcionó como uno de los principales Fan Festival de Nueva York.

Allí se reunieron seguidores de distintas selecciones para ver los partidos, participar en activaciones y vivir el ambiente mundialista en pleno corazón de Manhattan.

El espacio se consolidó como uno de los puntos más concurridos de la ciudad, especialmente durante las fases decisivas y la final entre España y Argentina.

LEGO sorprendió con una experiencia mundialista

Uno de los principales atractivos del Rockefeller Center fue la instalación de una gigantesca Copa del Mundo construida con piezas LEGO, que se convirtió en uno de los lugares más fotografiados por turistas y aficionados.

La marca también organizó actividades interactivas relacionadas con el fútbol, reforzando la experiencia para quienes siguieron el Mundial desde Nueva York, una de las sedes principales del torneo 2026.