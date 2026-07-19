Dos miembros de la tripulación del ferry que naufragó en Guyana dieron positivo a cannabis

Gobierno de Guyana investiga el naufragio del ferry tras pruebas a la tripulación

Dos miembros de la tripulación del ferry que se volcó el sábado 18 de julio del 2026 por la por noche cerca de las costas de Guyana con más de 100 personas a bordo dieron positivo a la prueba de cannabis, informó el domingo 19 de julio del 2026 el primer ministro, Mark Phillips.

Durante una conferencia de prensa en Georgetown, el primer ministro señaló que abrirá una investigación.

"Dos tripulantes rescatados dieron positivo por consumo de cannabis durante los exámenes médicos realizados por el personal de salud", indicó.