Independiente del Valle golea 6-1 a Emelec en la Liga Ecuabet

Independiente del Valle goleó 6-1 a Emelec por la Liga Ecuabet

Independiente del Valle firmó una de las goleadas más contundentes de la temporada tras imponerse 6-1 a Emelec este domingo 19 de julio del 2026 por la Liga Ecuabet.

El equipo de Sangolquí dominó el encuentro de principio a fin y aprovechó los errores defensivos del conjunto eléctrico.

El marcador se abrió con un autogol del defensor Romario Caicedo. Posteriormente, Matías Perelló amplió la ventaja y Emerson Plata marcó el tercero antes del descanso, dejando a Independiente del Valle con una cómoda diferencia.

Emelec descontó, pero no pudo reaccionar

En el inicio del segundo tiempo, Luca Klimowicz anotó el único gol de Emelec al minuto 48, lo que parecía abrir la posibilidad de una reacción del cuadro guayaquileño.

Durante la segunda mitad también se registraron dos tarjetas amarillas: una para Luis Fragoso, de Emelec, y otra para Jhon Espinosa, de Independiente del Valle.

Independiente sentenció la goleada

El conjunto rayado volvió a imponer condiciones en el tramo final del compromiso. Aarón Rodríguez marcó el cuarto gol al minuto 77 y posteriormente Juan Riquelme Angulo aumentó la diferencia.

Ya en el tiempo de descuento, Yandre Vázquez selló el 6-1 definitivo, confirmando una actuación dominante de Independiente del Valle, que sumó tres puntos con una de las victorias más amplias del campeonato.