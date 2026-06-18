Rescatan casi 400 gatos que iban a ser vendidos para consumo humano

Un operativo policial en Vietnam permitió rescatar cerca de 400 gatos que presuntamente iban a ser comercializados para consumo humano.

La intervención se realizó en la ciudad de Ho Chi Minh y dejó al descubierto una red dedicada a la captura y venta ilegal de felinos, varios de ellos reportados como robados por sus cuidadores.

La redada se ejecutó la semana pasada y terminó con la detención de nueve personas. Según la Policía de Ho Chi Minh, los sospechosos confesaron haber capturado cientos de gatos durante los últimos tres años utilizando trampas para luego venderlos en distintos puntos del país.

Around 400 cats destined to be sold for meat were rescued in Vietnam



The practice remains legal in the country, provided the animal was not someone's pet.



So far, 40 cats have already been reunited with their owners. pic.twitter.com/ZLzLLdeFt6 — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

400 felinos rescatados de una red ilegal

Durante el operativo, los agentes ingresaron a un estacionamiento donde encontraron 45 jaulas que contenían aproximadamente 400 gatos vivos. Además, localizaron cuatro cajas con 80 felinos muertos que permanecían conservados en hielo.

Las investigaciones preliminares indican que la organización comercializaba lotes de gatos al menos dos veces por semana.

Los animales eran vendidos por un valor cercano a los 2,80 dólares por kilogramo antes de ser distribuidos a diferentes destinos dentro del territorio vietnamita.

La labor por identificar a los animales rescatados

Tras el rescate, el Zoológico de Saigón comenzó a difundir fotografías de los animales en redes sociales con el objetivo de facilitar su identificación y reunirlos con sus propietarios. Las imágenes han generado una amplia respuesta de la comunidad.

La organización Humane World for Animals informó que al menos 40 gatos ya fueron reclamados por sus dueños. Sin embargo, cerca de 260 continúan bajo custodia de las autoridades. Entre ellos hay hembras gestantes y crías que nacieron después del operativo.

La realidad del tráfico de mascotas en Asia

Según la ONG, varios de los animales rescatados llegaron en condiciones delicadas debido al tiempo que permanecieron confinados.

Algunos fallecieron durante los días posteriores al operativo, mientras otros continúan recibiendo atención debido a signos de desnutrición y debilidad.

La organización advirtió que el comercio de carne de gato sigue presente en varios países asiáticos. Además, señaló que miles de felinos son capturados y traficados cada mes para abastecer mercados clandestinos.