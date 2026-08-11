Rescatan con vida a un hombre de 35 años atrapado más de 20 horas bajo los escombros en Cali

Bomberos logran rescatar con vida a Carlos Rebolledo tras horas atrapado en los escombros en Cali

Un hombre fue rescatado con vida durante la madrugada de este martes 11 de agosto, luego de quedar atrapado más de 20 horas bajo los escombros de un edificio afectado por el terremoto que sacudió a Colombia.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá realizó la maniobra de rescate a las 03:57 de este martes en Cali.

El hombre fue identificado como Carlos Esteban Rebolledo, de 35 años, quien permanecía atrapado entre los restos de una estructura.

Bomberos trabajaron para sacarlo de los escombros

Las imágenes del operativo muestran a los bomberos trabajando para retirar a Rebolledo de manera cuidadosa.

El equipo contó varias veces hasta tres para extraerlo poco a poco del lugar donde permanecía atrapado.

Tras conseguir liberarlo, los bomberos trasladaron a Rebolledo a una camilla para sacarlo de la zona afectada.

Los rescatistas celebraron el momento y se abrazaron después de completar la maniobra.

La solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas.



Desde ayer, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de @BomberosBogota ha trabajado sin descanso en Cali. Esta madrugada, sobre las 3:57 am, lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros. Carlos Esteban… pic.twitter.com/1CsD5zRBWh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Uno de los bomberos explicó que encontraron al hombre atrapado en una galería, debajo de una viga y una columna que sostenía parte de la estructura.

El rescate permitió sacar al ciudadano con vida después de varias horas entre los escombros.

Cali, entre las ciudades más afectadas

Cali es una de las ciudades que registró mayores afectaciones tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto a las 07:34.

El movimiento provocó daños en diferentes estructuras y activó operativos de búsqueda y rescate.

Según las cifras citadas de Asocapitales, el terremoto dejaba hasta las 09:00 de esta martes, 181 personas fallecidas y 1 310 heridas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas para localizar a posibles personas atrapadas y atender a los damnificados.