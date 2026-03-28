Captura de pantalla video de restauración del Palacio Nacional de El Salvador.

Un video difundido en redes sociales de Nayib Bukele vuelve a poner en el foco la restauración del Palacio Nacional de El Salvador, uno de los edificios más emblemáticos del país.

En las imágenes se observa el antes y después del inmueble, destacando trabajos de recuperación en salones, estructuras internas y detalles arquitectónicos, en el marco de los proyectos impulsados durante el gobierno del Nayib Bukele.

¿Qué se restauró exactamente?

El Palacio Nacional, construido entre 1905 y 1911, es un monumento histórico que alberga más de 100 espacios, incluyendo salones emblemáticos como el Azul, Rojo, Amarillo y Rosado.

A lo largo del tiempo, el edificio sufrió deterioro debido a intervenciones sin criterios técnicos, instalaciones improvisadas y daños estructurales, lo que obligó a distintos procesos de restauración desde la década de 1980.

En intervenciones más recientes, los trabajos han incluido:

Restauración de salones y techos

Mejora de sistemas eléctricos e iluminación

Recuperación de pisos, paredes y fachadas

Adecuación del espacio para eventos oficiales

Parte de una transformación más amplia

La restauración del Palacio Nacional no ocurre de forma aislada. Forma parte de un proceso más amplio de revitalización del Centro Histórico de San Salvador, impulsado desde 2016.

Este plan ha incluido renovación urbana, iluminación, soterramiento de cables y recuperación de espacios públicos, con inversiones que superan los 65 millones de dólares.

Además, la zona ha atraído inversión privada y nuevos proyectos culturales y turísticos.

Aunque el video destaca la recuperación del edificio como un logro, este tipo de intervenciones también ha generado debate en algunos sectores.

Expertos y críticos han señalado la importancia de que las restauraciones respeten criterios técnicos y el valor histórico del inmueble, especialmente en espacios considerados patrimonio nacional.