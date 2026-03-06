Rusia dice que redirigirá a otros mercados parte del gas natural licuado que va a Europa

Rusia redirigirá parte de su gas natural licuado (GNL) que ahora va a Europa a otros mercados alternativos, anunció este viernes, 6 de marzo de 2026, el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

"Se decidió que una parte de los volúmenes de GNL que actualmente se suministran a Europa se redirigirán a otros mercados, que están construyendo relaciones constructivas y pragmáticas con nuestro país", dijo Nóvak, citado por la agencia Interfax.

Agregó que Moscú optará por los mercados donde existe demanda en su GNL y posibilidad para "firmar contratos a largo plazo". En este sentido, mencionó a la India, Tailandia, Filipinas y China.

Nóvak afirmó que las compañías rusas no esperarán a la imposición de "más restricciones de parte de Europa" y procederán a firmar contratos a largo plazo con otros destinatarios.

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró hace dos días que Rusia se plantea cesar los suministros de gas a Europa antes de que la Unión Europea renuncie definitivamente a los hidrocarburos rusos.

Cuba empezó a cerrar hoteles ante el desabastecimiento de combustible

"Planean (en la UE) introducir en un mes restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y luego más restricciones un año después, en 2027, hasta llegar a una prohibición total", dijo Putin.

Agregó que estro ocurre simultáneamente con la "apertura de otros mercados". "¿Quizás sería más ventajoso para nosotros suspender los suministros al mercado europeo ahora mismo e irnos a los mercados que se están abriendo para afianzarnos allí?", se preguntó el jefe del Kremlin.

El Consejo de la Unión Europea aprobó en enero pasado el reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado ruso al inicio de 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de 2027.

El reglamento veta la firma de nuevos contratos de compra de GNL ruso seis semanas después de la entrada en vigor de la normativa con su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Según Bruselas, el bloque comunitario entregó más de 15 000 millones de euros a Rusia en 2025 a cambio del 13% de las importaciones de gas de la Unión Europea, esencialmente en forma de GNL transportado por barco.