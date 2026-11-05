Liga de Quito y sus posibilidades de clasificar a Libertadores tras eliminación en Copa Ecuador

El enojo de los hinchas de Liga de Quito tras la eliminación de la Copa Ecuador al perder ante la Universidad Católica.

Liga de Quito entra a la recta final de la temporada 2026 afrontando un panorama complejo en sus aspiraciones internacionales. Luego de sufrir la eliminación frente a Universidad Católica en las semifinales de la Copa Ecuador, el conjunto albo perdió de manera definitiva una de las vías directas que ofrecía la temporada para asegurar un cupo continental.

El golpe no solo significó despedirse de la lucha por un título nacional, sino también estrechar de forma drástica el margen de error en el torneo local.

Sin el atajo que representaba el torneo nacional de copa, el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo concentra la totalidad de sus esfuerzos en la LigaPro 2026.

Dentro de la fase decisiva de la competición, la tabla de posiciones refleja una lucha encarnizada en la zona alta, donde el líder Independiente del Valle y su escolta Macará han tomado una distancia considerable en la contienda por los boletos directos hacia la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027.

Calendario de Partidos - Liga de Quito 2026 Liga de Quito — Fixture Final 2026 Partidos restantes en el Hexagonal Final de la LigaPro Fecha Jornada Partido Condición Estadio Hora (ECT) Dom 8 Nov 2026 Fecha 6 Barcelona SC vs. Liga de Quito Visitante Estadio Monumental Banco Pichincha Guayaquil 16:30 Dom 22 Nov 2026 Fecha 7 Liga de Quito vs. SD Aucas Local Estadio Rodrigo Paz Delgado Quito 15:00 Dom 29 Nov 2026 Fecha 8 CSD Macará vs. Liga de Quito Visitante Estadio Bellavista Ambato 15:00 Dom 6 Dic 2026 Fecha 9 Liga de Quito vs. Independiente del Valle Local Estadio Rodrigo Paz Delgado Quito 15:00 Dom 13 Dic 2026 Fecha 10 Universidad Católica vs. Liga de Quito Visitante Estadio Olímpico Atahualpa Quito 15:00

Bajo este escenario, las matemáticas determinan que la meta más factible para el Rey de Copas consiste en capturar la tercera casilla del Hexagonal Final, lugar que otorga la clasificación a la fase previa de la máxima cita de clubes en Sudamérica.

Ubicado en la quinta posición con 53 puntos, la escuadra universitaria se mantiene a solo un punto de distancia de Aucas y en igualdad de unidades con Universidad Católica, manteniendo intactas las opciones matemáticas de dar el zarpazo en la tabla.

No obstante, el principal reto para Liga de Quito radica en que ya no depende exclusivamente de sus propios resultados para conseguir el objetivo.

Para escalar posiciones y adueñarse del codiciado tercer lugar, la U necesitará firmar un cierre perfecto en el calendario restante, sumando triunfos en compromisos de alta exigencia futbolística —como las visitas a Barcelona SC e Independiente del Valle— al tiempo que aguarda eventuales tropiezos de sus rivales directos en la clasificación.

A la presión por la suma de puntos se añade la desventaja en el gol de diferencia, un rubro donde los albos registran un saldo de +6 frente al +21 que ostenta Universidad Católica.

Esta diferencia de goles obliga al cuadro capitalino a superar netamente en puntuación a la 'Chatoleí', ya que cualquier empate en la tabla al cierre de la competición favorecerá al equipo camaratta en la definición por los puestos internacionales.

El margen de maniobra es mínimo para Liga de Quito en la definición de la temporada. Lograr la hazaña de meterse en la Copa Libertadores 2027 demandará efectividad absoluta en los metros finales, solidez defensiva en canchas difíciles y una combinación favorable de marcadores ajenos.

De no alcanzar el podio en la LigaPro, el conjunto blanco deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana en el siguiente curso futbolístico.