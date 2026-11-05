Audiencia del caso Villavicencio en Quito fue interrumpida por alerta de artefacto explosivo

Personal de la Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional inspecciona el Complejo Judicial Norte de Quito

Una alerta por la presencia de un posible artefacto explosivo obligó a interrumpir la audiencia del caso por el asesinato de Fernando Villavicencio, la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026, en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

La diligencia, en la que se tenía previsto anunciar la resolución sobre el llamamiento a juicio por la presunta autoría intelectual del crimen, se desarrollaba de manera telemática cuando ocurrió la alerta.

A las 09:37, una persona ingresó al despacho del juez Giovanny Freire para advertirle sobre la presencia de una maleta sin identificar afuera del edificio judicial.

Ante esta situación, el magistrado informó a los participantes que debía evacuar las instalaciones. También explicó que el objeto habría sido abandonado en la planta baja de la dependencia judicial.

“En este momento me están haciendo evacuar el edificio, han dejado una maleta no identificada, entiendo que en la planta baja, y me están sacando de la oficina”, dijo el juez.

Durante la conexión, Freire solicitó a las partes que permanecieran en la sala de Zoom y no abandonaran la reunión. “Les ruego que se mantengan conectados, no se desconecten. Esperemos que en 10 minutos me vuelva a conectar para continuar con la diligencia”, señaló el funcionario judicial.

Tras conocerse la alerta, las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, ubicado en el hipercentro de Quito, fueron cerradas. En el sitio se observó un objeto envuelto en una funda plástica de colores blanco y negro. En su interior también habría un panfleto blanco.

Agentes de la Unidad de Antiexplosivos de la Policía Nacional acudieron al edificio judicial para inspeccionar el objeto y determinar si contenía algún artefacto explosivo.

La Policía Nacional informó que, en cámaras de seguridad, se observa que una persona arroja una maleta en la entrada del Complejo Judicial Norte.

Agentes especializados realizaron una detonación controlada del artefacto y tras analizar los restos se determinó que se trataba de cuatro emulsiones de explosivos, que contenían una mecha lenta. "Tenía todos los mecanismos para poder explotar, pero la acción de la Policía ha permitido que se realice un procedimiento conttrolado".

La Judicatura indicó que los servicios judiciales en el Complejo Judicial Norte "se encuentran suspendidos temporalmente debido a una alerta de seguridad registrada en los exteriores de sus instalaciones. Como medida preventiva, el edificio fue evacuado".