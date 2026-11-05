Hallan cadáver maniatado flotando en el estero Salado, en Guayaquil

El cadáver de un hombre fue encontrado flotando en el estero Salado, a la altura del segundo puente de la vía Perimetral, en Guayaquil.

Un cadáver fue encontrado flotando en el estero Salado, a la altura del segundo puente de la vía Perimetral, en la cooperativa 22 de Julio, al sur de Guayaquil, la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026.

Según testimonios de los habitantes del sector, el cuerpo fue observado aproximadamente a las 06:00. Posteriormente, pescadores que se disponían a iniciar sus actividades confirmaron que se trataba de una persona sin vida.

Los moradores utilizaron canoas para acercar el cadáver hasta la orilla y evitar que continuara siendo arrastrado por la corriente. Después alertaron a la Policía Nacional.

¿Qué se sabe del cadáver encontrado en Guayaquil?

De acuerdo con los vecinos, se trataría de un hombre de entre 40 y 45 años, cuyo cuerpo tenía las manos y los tobillos atados.

Además, los habitantes señalaron que presentaba dos aparentes heridas de arma de fuego y posibles signos de descomposición.

Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado que las lesiones correspondan a impactos de bala, ni han determinado las causas del fallecimiento.

La identidad del hombre también permanece sin establecerse.

Policía investiga las circunstancias de la muerte

Tras recibir la alerta, dos agentes policiales llegaron al lugar y solicitaron la intervención de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased).

Se esperaba la llegada de personal de Criminalística y Medicina Legal para realizar el levantamiento del cadáver y recopilar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Entre las posibles diligencias está la revisión de reportes de personas bpara intentar identificar al fallecido.

Hasta las 10:30 de este jueves 5 de noviembre de 2026, la Policía no había confirmado si se trata de una muerte violenta ni las circunstancias en las que el cuerpo terminó en el estero Salado.