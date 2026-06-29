El pase de La Tri a 16avos inyectará más de USD 2 300 millones extras a la economía de Ecuador

Los hinchas ecuatorianos celebran en las calles el paso de Ecuador a dieciseisavos del Mundial 2026.

El histórico pase de la Selección Ecuatoriana a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer a Alemania 2-1 no solo mantiene vivo el sueño deportivo, sino que genera un crecimeinto en el comercio a escala nacional.

Según datos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la permanencia de la Tri en el Mundial 2026 actúa como un motor de reactivación directa, impulsando un crecimiento del 9,3% en el comercio local.

La entidad proyecta una facturación comercial que aspira a tocar los USD 25 609 millones durante la temporada mundialista.

Tecnología y comercio son los más beneficiados

El impacto comercial en Ecuador altera temporalmente los patrones de consumo, concentrando ganancias extraordinarias en cinco sectores estratégicos:

Tecnología y Electrodomésticos

La demanda para ver los partidos de la Tri con la máxima resolución provocó un récord en ventas. Entre enero y mayo de 2026 se comercializaron más de 102 000 televisores (un 17,4% más que el año anterior).

No obstante, durante los días de competencia la venta de pantallas gigantes (modelos QLED de 55 a 75 pulgadas) registró un crecimiento de entre el 25% y el 40%.

Gastronomía y Entretenimiento

Bares y restaurantes experimentan una duplicación en su facturación habitual cada vez que juega la Selección. El gasto promedio por persona bordea los 18 dólares en cada cotejo, de acuerdo con la Asociación de Restaurantes de Ecuador (Asertec).

Para dinamizar aún más este sector, medidas gubernamentales como la suspensión temporal del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para bebidas de moderación han permitido reducir costos al consumidor final en un 20%.

Diego Vivero, representante de Asertec, indicó que se espera que las ventas en ese sector crezcan entre 15%y 20% durante el partido de Ecuador frente a México el martes 30 de junio de 2026.

Comercio Electrónico y Delivery

Las plataformas digitales y las aplicaciones de entrega a domicilio registran picos de demanda superiores al 35% en pedidos de comida rápida y picadas tradicionales durante los 90 minutos de juego.

Textil y Licenciamiento

La venta de indumentaria oficial, liderada por la icónica camiseta de la Tri cuyo costo oscila entre USD 64,99 y USD 74,99, se mantiene agotada en las principales cadenas deportivas.

A esto se suma el éxito de empresas auspiciantes oficiales como Corporación Favorita, que introdujeron al mercado más de 66 ítems licenciados de uso diario inspirados en el equipo.

A nivel macro, estudios globales estiman que la clasificación prolongada y el avance de fases de una selección en el Mundial puede aportar hasta un 0,5% de crecimiento adicional en el PIB temporal del país participante.