Sheinbaum descarta normalizar relaciones con Ecuador tras triunfo de México

Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles 01 de julio del 2026 una pronta normalización de las relaciones diplomáticas con Ecuador y reiteró que la ruptura sigue vigente debido a la incursión de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito en abril de 2024.

Las declaraciones se produjeron durante su conferencia matutina, un día después de que la selección mexicana derrotara a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Al ser consultada sobre la relación bilateral, Sheinbaum sostuvo que la decisión de romper relaciones fue una respuesta a un hecho que calificó como "muy grave".

"No es así nada más"

La mandataria defendió la postura adoptada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras el operativo en la sede diplomática y aseguró que cualquier país habría reaccionado de la misma manera.

Cualquier país del mundo hubiera roto relaciones si alguien invade su embajada Claudia Sheinbaum

También añadió que el restablecimiento de los vínculos "no es así nada más" y que antes deberán cumplirse diversas condiciones.

La ruptura sigue vigente

México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador después de que fuerzas ecuatorianas ingresaran a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la sede diplomática.

El caso permanece en instancias internacionales y, según Sheinbaum, continúa siendo un obstáculo para retomar las relaciones bilaterales.