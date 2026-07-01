Aficionados mexicanos protagonizaron incidentes antes y después del duelo con Ecuador

La clasificación entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por varios episodios de violencia protagonizados por un grupo de aficionados mexicanos, dentro y fuera del estadio Azteca.

Durante el encuentro, seguidores ecuatorianos denunciaron haber sido blanco de insultos, burlas y provocaciones constantes por parte de algunos hinchas locales.

En distintos sectores del estadio también se registró el lanzamiento de cerveza, vasos y otros objetos hacia la afición tricolor, mientras algunos asistentes mojaban deliberadamente a los ecuatorianos y celebraban las agresiones.

Los incidentes se sumaron a lo ocurrido la noche anterior al partido, cuando decenas de aficionados mexicanos acudieron al hotel de concentración de la selección ecuatoriana para hacer sonar bocinas, tambores, matracas y megáfonos con el objetivo de impedir el descanso del plantel antes del compromiso.

Teleamazonas también fue blanco de agresiones

Al finalizar el partido, el equipo periodístico de Teleamazonas fue agredido mientras realizaba una transmisión en vivo desde la zona de prensa del estadio Azteca.

Un grupo de aficionados lanzó un vaso y otros objetos contra los periodistas en plena emisión, obligándolos a interrumpir momentáneamente el enlace. El hecho quedó registrado por las cámaras durante la cobertura.

Los reporteros notificaron lo sucedido a los agentes policiales que se encontraban en la zona; sin embargo, según relataron, no obtuvieron una respuesta inmediata ni se adoptaron acciones para controlar a los responsables, quienes permanecieron en el lugar continuando con las provocaciones.

La rivalidad salió de la cancha

Aunque miles de aficionados disfrutaron el encuentro de manera pacífica, los hechos protagonizados por un grupo de seguidores mexicanos opacaron una jornada que debía ser una celebración del fútbol.

Los incidentes registrados antes, durante y después del compromiso dejaron una imagen distinta a la esperada para uno de los partidos con mayor asistencia del Mundial 2026 y reavivaron el debate sobre la seguridad y el comportamiento de las aficiones en los grandes eventos deportivos.