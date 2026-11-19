El ministro del Interior, John Reimberg, informó que Jolín Bazán Valderrama, señalado como cabecilla del grupo delictivo 'La Jauría' en Perú, fue capturado en Tonsupa, Esmeraldas

Jolín Bazán Valderrama , señalado como uno de los delincuentes más buscados de Perú y presunto cabecilla del grupo delictivo "La Jauría", fue capturado en Ecuador, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El operativo se ejecutó en Tonsupa, en el sector de Playa Azul, provincia de Esmeraldas.

La acción estuvo a cargo de la Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con HSI de Estados Unidos y la Policía de Perú.

Objetivo de alto valor e incautaciones

De acuerdo con el informe oficial difundido por Reimberg, Bazán Valderrama es considerado un objetivo de alto valor para las autoridades peruanas.

Durante la intervención policial se decomisaron varios teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo.

Proceso y cooperación internacional

El detenido será puesto a órdenes de las autoridades peruanas para que continúe el debido proceso en su país.

En Perú, reportes de prensa y autoridades han señalado a Bazán Valderrama en investigaciones vinculadas a extorsiones, secuestros y disputas criminales en la región La Libertad, y se había activado una notificación roja de Interpol en su contra.

La captura se enmarca en operativos conjuntos de inteligencia y seguridad transnacional entre Ecuador, Perú y Estados Unidos.