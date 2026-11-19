El Congreso argentino aprobó este jueves 19 de noviembre un régimen permanente de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad, tras años de protestas contra los recortes de Javier Milei en el sector.

El gobierno cedió a las presiones y terminó respaldando la iniciativa que beneficiará a 1,1 millones de personas y cuenta con el apoyo de la Iglesia católica, la oposición y sectores aliados del oficialismo.

El nuevo régimen fue aprobado con 71 votos a favor y ninguno en contra. Diputados ya habían avalado la ley en octubre.

La norma establece una pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima, que con bonos alcanza unos 300 dólares mensuales.

Según la estadística oficial, un adulto necesitó en octubre 348 dólares para no ser considerado pobre.

Beneficios para adultos mayores

Esta ley permite a los beneficiados cobrar la pensión y trabajar si los ingresos no superan dos salarios mínimos, entre otros beneficios.

La iniciativa incorpora los elementos de ley de emergencia sancionada en 2025, que Milei intentó vetar, luego suspender y finalmente cumplió solo de forma parcial tras un fallo judicial.

Los recortes en la atención de discapacitados han sido uno de los focos de protesta contra el ajuste de Milei desde que asumió en diciembre de 2023.

El gasto del área cayó 26% en términos reales en los últimos tres años, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Las protestas recrudecieron en agosto de 2025, cuando audios atribuidos al entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad aludieron a un presunto esquema de sobornos. El escándalo salpicó a Karina Milei, hermana del presidente.

El gobierno denuncia irregularidades en el otorgamiento de pensiones a discapacitados que pasaron 76 000 a 1,2 millones entre 2003 y 2023, y alienta las auditorías en el sector.

Sin embargo, persisten reclamos por pagos atrasados y pensiones suspendidas sin justificación.