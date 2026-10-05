Messi se entrena por última vez con la selección argentina

Lionel Messi se entrenó este lunes 5 de cotubre de 2026 por última vez con la selección argentina, en una práctica distendida pero con un dejo de nostalgia, en la víspera de su despedida definitiva de la Albiceleste ante Benín.

El capitán, de 39 años, saltó al campo pasadas las 17:30 locales junto al resto del plantel en el predio que lleva su nombre en Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, para participar del último entrenamiento antes del amistoso del martes ante Benín en el estadio Monumental.

La práctica comenzó con juegos relajados con pelota y entre risas de los futbolistas, con un Messi que no se dio el lujo de perder ni una vez el balón.

Messi se había incorporado el domingo a la concentración y había participado de una primera práctica junto a sus compañeros y de un asado con el cuerpo técnico y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la puerta del predio de la Albiceleste un grupo de unos 50 hinchas, muchos de ellos niños con camisetas y banderas argentinas, se acercaron a acompañar la última práctica del Diez, con la esperanza de verlo pasar.

"Estoy contento por la alegría que nos dio y feliz por él. Más ya no se le puede pedir, ya está", dijo a la AFP Nahuel Nieva, un empleado de comercio que se pidió el día en el trabajo para estar presente en la puerta del predio.

Argentina recibirá el martes desde las 20:00 (18:00 hora de Ecuador) al seleccionador africano, en el último partido de Messi después de más de dos décadas vestido de albiceleste.